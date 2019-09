Russland: USA müssen Gespräche mit Taliban wieder aufnehmen

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Russland fordert eine Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban. Der russische Sondergesandte für Afghanistan Samir Kabulow habe in Moskau eine Delegation der Islamistengruppe empfangen, teilte das Außenministerium am Samstag mit.

Die russische Seite habe bei dem Treffen einen Neustart der Gespräche zwischen Washington und den Taliban angemahnt. Die Vertreter der Taliban hätten ihre Bereitschaft zur Fortsetzung der Gespräche bekundet.

Das russische Außenministerium machte keine Angaben dazu, wann das Treffen in Moskau stattfand. Russland hatte seit Jahresbeginn bereits zwei Treffen zwischen Repräsentanten der Taliban und afghanischen Politikern in Moskau organisiert. Fortschritte im Friedensprozess wurden dabei aber nicht erreicht.

US-Präsident Donald Trump hatte die Gespräche mit den Taliban am Montag für „tot“ erklärt. Zuvor hatte er die Verhandlungen am Wochenende kurz vor der möglichen Unterzeichnung eines Friedensabkommens für Afghanistan abgebrochen. Ein geplantes Geheimtreffen mit Taliban-Vertretern in den USA sagte der US-Präsident ab. Als Begründung nannte er einen Taliban-Anschlag Anfang vergangener Woche in Kabul, bei dem mindestens 16 Menschen getötet worden waren, darunter ein US-Soldat.

Die USA waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan einmarschiert und hatten die damalige Taliban-Regierung gestürzt, die dem Terrornetzwerk Al-Kaida Unterschlupf gewährte.