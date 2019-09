Jemenitische Houthi-Rebellen griffen saudische Öl-Anlagen an

Zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien sind nach Regierungsangaben von Drohnen attackiert worden. In den Einrichtungen des Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais waren nach den Angriffen am frühen Samstagmorgen Feuer ausgebrochen, meldete zuerst die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das Innenministerium in Riad.

Die Brände seien inzwischen unter Kontrolle. Zu den Anschlägen im Osten des Königreichs bekannten sich die schiitischen Houthi-Rebellen aus dem Nachbarland Jemen.

In einer Erklärung des Houthi-Fernsehsenders al-Massirah wurde über „eine große Operation gegen Raffinerien in Abkaik und Churais“ gesprochen. In den vergangenen Monaten hatten die Houthis, die von Riads Erzfeind Iran unterstützt werden, mehrfach Ziele in Saudi-Arabien attackiert.

Die Internationale Öl-Agentur sieht vorerst keine Versorgungs-Engpässe. Die globalen Öl-Märkte seien derzeit gut versorgt, es gebe ausreichend hohe Lagerbestände, teilte die Agentur IEA am Samstag mit. Man stehe im Kontakt mit den Behörden in Saudi Arabien und beobachte die Entwicklung engmaschig.

Mehrere mit der Sache vertraute Personen sagten unterdessen, Produktion und Ausfuhren seien nach den Anschlägen beeinträchtigt. Einem Insider zufolge ist die Förderung einer Menge von fünf Millionen Barrel Rohöl pro Tag betroffen. Das wäre nahezu die Hälfte der Produktion des weltgrößten Ölexporteurs. Betroffen ist auch die weltgrößte Öl-Verarbeitungs-Anlage.

Die US-Regierung macht den Iran für die schweren Drohnenangriffe auf die Ölraffinerie in Saudi-Arabien verantwortlich. US-Außenminister Mike Pompeo schrieb am Samstag auf Twitter: „Inmitten der Rufe nach Deeskalation hat der Iran jetzt einen beispiellosen Angriff auf die Welt-Energieversorgung verübt. Es gibt keinen Beweis, dass die Angriffe vom Jemen kamen.“

Saudi-Arabien führt im Jemen eine von den USA unterstützte Militärkoalition an, die gegen die Houthis kämpft. Diese werden wiederum vom Iran unterstützt und halten große Teile des Nordjemens inklusive der Hauptstadt Sanaa unter Kontrolle. In den vergangenen Monaten hatten die Houthis bereits mehrere Angriffe mit Drohnen auf Ölpipelines und Flughäfen in Saudi-Arabien durchgeführt.