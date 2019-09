Heidi Horten Anwalt kündigt Klage gegen Katzian an

Der Anwalt von Heidi Horten, Manfred Ainedter, hat am Sonntag via „Kronen Zeitung“ eine Klage gegen ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian angekündigt. „Frau Horten will nicht der Fußabstreifer in diesem Wahlkampf sein“, so Ainedter. Katzian hatte beim Auftakt der Gewerkschafter in der SPÖ in Richtung der ÖVP-Großspenderin gemeint: „An Neid auf die Aufg‘spritze mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned.“