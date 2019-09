Barcelona bejubelt Teenager-Sensation Fati

Ein 16-jähriger Teenager hat zumindest am Wochenende die Verletzung von Fußball-Superstar Lionel Messi in Barcelona aus den Schlagzeilen verdrängt. Vor den Augen des Argentiniers spielte Ansu Fati beim 5:2-Sieg gegen Valencia groß auf, erzielte in der 2. Minute den Führungstreffer und bereitete das 2:0 durch Frenkie de Jong nach starker Einzelleistung vor.

Fati war am 31. August beim 2:2 gegen Osasuna zum jüngsten Liga-Torschützen der Katalanen avanciert und erhielt nun vor den Augen von Spaniens Teamchef Robert Moreno erstmals die Chance von Beginn weg. Der Flügelspieler, der am 31. Oktober 17 Jahre alt wird, nutzte sie eindrucksvoll und ist nun auch Thema für das spanische Nationalteam.

„Ich bin in den Prozess nicht involviert, aber der Verband arbeitet daran, Ansu Fati ins spanische Nationalteam zu bringen und dann ist es die Entscheidung des Spielers“, erklärte Moreno. Fati ist in Guinea-Bissau geboren, mit seiner Familie mit sechs Jahren nach Spanien gekommen und besitzt auch die Staatsbürgerschaft seiner neuen Heimat.

Barcelona-Coach Ernesto Valverde sprach Extra-Lob für den in der clubeigenen Akademie La Masia ausgebildeten Fati aus. „Es ist überhaupt nicht leicht, sich so schnell zu einem Barca-Spieler zu entwickeln, noch mehr für so einen jungen. Aber er ist sehr fokussiert und macht das gut“, erklärte Valverde.

Mittelfeldspieler Sergio Busquets, selbst ein Produkt von La Masia, rät Fati, auf dem Boden zu bleiben. „Wenn du jung bist, kannst du mit dem ganzen Lob schnell abheben, aber wir wissen alle wie schwer es ist, konstant zu sein. Er hat ein erstaunliches Talent und ich hoffe, dass dies der Anfang einer langen und wunderschönen Geschichte ist“, sagte Busquets.