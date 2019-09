Capitals besiegten im EBEL-Schlager Meister KAC

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Vizemeister Vienna Capitals hat das erste Saisonduell mit Meister KAC für sich entschieden. Die Wiener gewannen am Sonntag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in Kagran mit 3:2 nach Penaltyschießen. Mike Zalewski schoss die zwei Drittel lang klar besseren Wiener erst 15 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung, im Penaltyschießen traf nur Ty Loney.

Im ersten Aufeinandertreffen seit dem Finale im April starteten die Caps vor 5.100 Zuschauern voller Energie. Mit starkem Forechecking und Zweikampfstärke setzten sie die Klagenfurter schwer unter Druck, konnten aber Lars Haugen, den besten Torhüter der vergangenen Saison, nicht bezwingen.

Beim KAC war von der in der CHL und der ersten Runde (5:0 gegen Fehervar) gezeigten Frühform nichts zu sehen. Caps-Torhüter Ryan Zapolski musste in der ersten Viertelstunde nur ein einziges Mal eingreifen, auch danach wurde er nur selten geprüft.

Im Schlussdrittel schlug der KAC aber zu, Matt Neal schloss ein Solo erfolgreich ab (46.). Die Antwort kam prompt, Julian Großlercher verwertete einen Abpraller zum Ausgleich (50.). Die Gäste kamen zur neuerlichen Führung, als die Scheibe von Manuel Geier ins Tor sprang (55.). 15 Sekunden vor der Schlusssirene bewahrte Zalewski die Caps vor einer Niederlage, Loney schoss die Heimischen mit dem zehnten Versuch zum Sieg.

In drei der vier anderen Partien gab es Kantersiege. Titelmitfavorit Red Bull Salzburg setzte sich im Duell zweier Auftaktsieger in Dornbirn klar mit 5:0 durch und steht nach dem 5:1 zum Auftakt in Bozen an der Tabellenspitze. Auch die Graz 99ers gewannen erneut, die Steirer setzten sich gegen Znojmo auswärts souverän 6:3 durch.

Der VSV feierte beim Saisondebüt gegen Bozen ein 7:2-Schützenfest, Neuerwerbung Björkstrand und Lahoda trafen jeweils doppelt. Die Black Wings Linz verloren hingegen ihre erste Partie in Szekesfehervar denkbar knapp mit 0:1. Ex-Linz Tormann Michael Ouzaz erwies sich für die Gäste als unüberwindbar.