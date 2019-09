Cars-Frontmann Ric Ocasek gestorben

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der US-Rockmusiker Ric Ocasek ist tot. Der Frontmann und Sänger der Band The Cars sei am Sonntag im Alter von 75 Jahren in New York gestorben, teilte die Polizei mit. Wie die Zeitung „USA Today“ berichtete, gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Band The Cars war eine der Mitbegründerinnen des „New Wave“.

Unter Ocaseks Führung gelang ihr in den 1980er Jahren eine Reihe von Hits wie „You Might Think“, „Shake It Up“ und „Drive“. Ende der 1980er Jahre löste die Band sich auf, 2011 kam es jedoch zur Wiedervereinigung.

Im vergangenen Jahr wurde die Band zusammen mit Bon Jovi, den Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone und Sister Rosetta Tharpe in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.