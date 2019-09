Brexit: Juncker zeigt sich „vorsichtig optimistisch“

Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Gesprächen über die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zusammengekommen. Johnson sagte am Montag in Luxemburg zu seinen Erwartungen an das Treffen, er sei „vorsichtig“. Juncker zeigte sich unterdessen „vorsichtig optimistisch“.

An dem Treffen in Luxemburg nahmen auch EU-Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit-Minister Stephen Barclay teil. Geplant war ein Arbeitsessen in einem Restaurant. Trotz der vollkommen festgefahrenen Situation nur gut sechs Wochen vor dem Brexit-Termin sagte Juncker, Europa verliere „nie die Geduld“.

Außenminister Alexander Schallenberg hatte am Montag vor einem Treffen der EU-Außen- und Europaminister in Brüssel erklärt, „wenn Premierminister Johnson nicht mit etwas Neuem im Gepäck zum Gespräch mit Juncker kommt, dann gibt es von unserer Seite her keinen Bedarf, dann wird es einen ‚Hard Brexit‘ geben“.

Nach Angaben der finnischen Ratspräsidentschaft sind die EU-Staaten weiter zu Gesprächen mit Großbritannien über eine Lösung im Brexit-Streit bereit. „Wir bleiben offen“, sagte die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen, deren Land derzeit den EU-Vorsitz innehat. „Die EU ist immer bereit zu verhandeln, wenn das Vereinigte Königreich einen richtigen Vorschlag vorlegt.“ Bisher habe sie aber keinen Plan Londons gesehen, der die umstrittene Auffanglösung für Nordirland ersetzen könnte.

Der Brexit ist aktuell für den 31. Oktober geplant. Das britische Unterhaus hat das Abkommen mit der EU aber mehrfach abgelehnt und zuletzt der Regierung auferlegt, den Austritt erneut auf Ende Jänner zu verschieben, falls es keine Einigung auf ein neues Abkommen mit der EU gibt. Im Falle eines No-Deal-Brexit werden dramatische Auswirkungen mit Staus an den britischen Häfen sowie Lebensmittel- und Medikamenten-Engpässen in Großbritannien erwartet.