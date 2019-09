TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren hat in Belgien auch sein drittes EM-Spiel verloren. Die Truppe von Teamchef Michael Warm unterlag am Montag in Antwerpen in Pool B Deutschland 0:3 (-23,-15,-16), ist damit weiter punktlos und in der Aufstiegsfrage noch weiter ins Hintertreffen geraten. Am Dienstag (17..30 Uhr) geht es in der Lotto Arena im vorletzten ÖVV-Gruppenspiel gegen Spanien.