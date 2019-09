EU-Erweiterungskommissar Hahn auf Besuch in Georgien

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat am Montag in Georgien nicht nur die Spitzen von Regierung und Parlament, sondern auch den Oligarchen und „Georgischen Traum“-Parteichef Bidsina Iwanischwili getroffen, der als starker Mann im Land gilt. Zuvor hatte Hahn aber auch ein Schulprojekt lanciert und ein nach ihm benanntes Wohnheim für Schüler aus östlichen EU-Partnerstaaten eröffnet.

Während Hahns Treffen mit Neopremierminister Giorgi Gacharia (Gakharia) und Parlamentspräsidenten Artschil Talakwadse (Archil Talakvadze) öffentlich angekündigt worden war, war das ebenso geplante Treffen mit Iwanischwili (Bidzina Ivanishvili), das unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit stattfinden sollte, im Vorfeld geheim gehalten worden. Wie Hahn selbst am Nachmittag gegenüber der APA bestätigte, habe er den Politiker am Montag in der Parteizentrale von „Georgischer Traum“ getroffen. Iwanischwili, der selbst in einem futuristischen Palast auf einer Anhöhe über Tiflis residiert und als einer der reichsten Bürger seines Landes gilt, ist seit dem Wahlsieg seiner Partei im Herbst 2012 maßgeblich an allen wichtigen politischen Entscheidungen in seinem Land beteiligt. „Georgischer Traum“ verfügt seit den Parlamentswahlen von 2016 zudem über eine Zweidrittelmehrheit.

Er habe mit Iwanischwili über Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, das Wahlrecht und die wirtschaftliche Lage in der Region gesprochen. Besonderes Augenmerk habe er auf die Entscheidung des Parlaments gelegt, Höchstrichter zu bestellen, erklärte Hahn gegenüber der APA. Der Hohe Justizrrat hatte zuletzt teils umstrittene Personen als Richter für das Höchstgericht nominiert. Die Ernennungen müssen nun vom Parlament beschlossen werden.

„Ich habe in all meinen Gesprächen in Tiflis zum Ausdruck gebracht, dass wir hier besonders aufmerksam sind, weil das Höchstgericht sehr ausschlaggebend für die Spruchpraxis ist und es notwendig ist, dass in der Gesellschaft allmählich Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz einkehrt“, sagte Hahn.

Die kolportierte Bedeutung von Iwanischwili für die georgische Politik bezeichnete Hahn als „Phänomen von Ländern in Transformation“, wo Parteichefs in vielen Fällen eine sehr wichtige Rolle spielten. „Die Frage ist: Welche Checks and Balances gibt es? Ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung hier sehr aufmerksam die politische Entwicklung verfolgt und grundsätzlich auch die Möglichkeit hat, sich zu äußern“, sagte Hahn und verwies auf die Oppositionsproteste in den Sommermonaten.

Ein besonderes Anliegen war Hahn in Tiflis aber auch eine Begegnung mit Schülern der im vergangenen Jahr von ihm lancierten Europäischen Schule. Im Zuge dieses Bildungsprojekts vergibt die EU Stipendien an begabte Schüler im Maturaalter, die aus den sechs östlichen Partnerstaaten der EU stammen und sich in einem zweijährigen Programm internationale Erfahrungen sowie Zusatzqualifikationen erwerben. „Wir sehen das als eine Investition: Wir wollen dafür aber nicht Geld zurückbekommen, sondern Ihre Zukunft und Ihre dynamische Energie, Ihre Länder positiv weiterzuentwickeln“, wandte sich der Politiker an die Schüler, die ihn zuvor herzlich empfangen hatten.

Derzeit absolvieren 65 Teenager in zwei Jahrgängen dieses Programm, der EU-Erweiterungskommissar eröffnete am Montag für sie ein Wohnheim, das den Namen „Johannes Hahn Building“ trägt. „Das beschämt mich ein wenig“, kommentierte er.

Gemeinsam mit dem georgischen Premierminister, dem Bildungsminister sowie dem Bürgermeister von Tiflis weihte Hahn am Montag am pittoresken Lissi-See am Rand der Hauptstadt aber auch die Baustelle für ein eigenes Gebäude der Europäischen Schule ein. Derzeit ist dieses Projekt ist noch in einer lokalen Privatschule untergebracht.

Zur Schulinitiative in Georgien haben ihn das Slowenische Gymnasium in Klagenfurt inspiriert, erzählte Hahn einer interessierten Schülerin. Als Wissenschaftsminister habe er seinerzeit den ehemaligen Direktor dieser Gymnasiums ausgezeichnet und dabei die Schule besucht, die auf Mehrsprachigkeit basiere. „Ich fand das sehr interessant, dass das das erfolgreichste Gymnasium in diesem Teil Österreichs war“, erzählte er und erwähnte ein Projekt des Klagenfurter Gymnasiums, das für Tiflis Pate gestanden habe. „Europa zeichnet sich durch Vielsprachigkeit aus, wir sind stolz darauf und sollten das auch erhalten“, sagte er.