Stromausfälle in mehreren Ländern Mittelamerikas behoben

In Mittelamerika ist in mehreren Staaten am Montag zur Mittagszeit der Strom ausgefallen. Betroffen waren ganz Honduras sowie Teile Nicaraguas, El Salvadors und Guatemalas, wie der Chef des honduranischen Stromversorgers ENEE, Leonardo Deras, mitteilte. Nach wenigen Stunden gab es am Nachmittag aus Honduras und Nicaragua Entwarnung - die Stromversorgung sei größtenteils wieder hergestellt.

In Guatemala und El Salvador war der Ausfall nach Angaben der Strommarktverwalter beider Länder jeweils nach etwa einer Stunde behoben. Verantwortlich für den Ausfall war demnach ein Fehler im regionalen Verbindungsnetz, wie auch der staatliche Versorger Nicaraguas, Enatrel, mitteilte. Medien berichteten von Chaos im Straßenverkehr durch den Ausfall von Ampeln. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.