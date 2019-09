85-Jährige bei Überfall getötet: 61-Jähriger unter Verdacht

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In Edlitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Montagabend eine 85-Jährige in ihrem Einfamilienhaus getötet worden. Als Beschuldigter gilt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein 61-jähriger Österreicher, der in einem Krankenhaus im künstlichen Tiefschlaf liegt. Er war auf der Südautobahn (A2) in Tatortnähe von einem Lkw angefahren und schwer verletzt worden.

Der Tatverdächtige soll der Bankberater des Opfers gewesen sein, berichtete „Kurier“-online am Dienstag. Das Auto des 61-Jährigen sei beim Haus der Frau abgestellt gewesen. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte, dass der Verdächtige nicht in Lebensgefahr sei und im Krankenhaus polizeilich bewacht werde. Die Festnahme sollte noch im Laufe des Tages angeordnet werden.

Der Beschuldigte stehe unter dem Verdacht des Mordes. Die Ursache des Todes der Frau soll durch eine Obduktion geklärt werden, so Habitzl.

Bestätigt wurde von Habitzl zudem, dass die getötete 85-Jährige die Schwester jener Frau ist, die gemeinsam mit ihrem Ehemann im Februar 2016 in Edlitz das Opfer einer „Home Invasion“ geworden war. Das Paar war damals 84 und 87 Jahre alt. Fünf Angeklagte mussten sich im darauffolgenden September in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Vier teils vorbestrafte Rumänen wurden wegen schweren Raubes bzw. der Beteiligung daran zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich waren noch in den Nachtstunden davon ausgegangen, dass zwischen der Gewalttat und dem Unfall auf der A2 im Gemeindegebiet von Warth (Bezirk Neunkirchen) ein Zusammenhang besteht.

Die Polizeiinspektion Grimmenstein war am Montag um 20.40 Uhr informiert worden, dass ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt worden sei. Am Tatort in Edlitz sahen Beamte durch ein offenes Fenster eine Frau auf dem Boden liegen. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Gegen die 85-Jährige soll stumpfe Gewalt ausgeübt worden sein. Es handelt sich um das zwölfte tödliche Verbrechen an einer Frau in diesem Jahr in Niederösterreich.

Der Unfall auf der A2 im nahen Warth ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Ein Mann - der 61-Jährige - war laut Polizei auf die Richtungsfahrbahn Graz gelaufen und von einem Lkw erfasst worden.