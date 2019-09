Anhörung zu Zwangspause des britischen Parlaments

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Über die von Premier Boris Johnson im Ringen um den Brexit verfügte Zwangspause für das Unterhaus wird nun vor dem Obersten Gerichtshof Großbritanniens verhandelt. Der Rechtsstreit gilt als beispiellos in der britischen Verfassungsgeschichte. Vor elf Richtern des Supreme Court in London begann am Dienstag die auf drei Tage angesetzte Anhörung. Eine Entscheidung wird frühestens am Freitag erwartet.

Johnson hatte das Parlament von 10. September bis 14. Oktober in den Urlaub geschickt. Kritiker warfen ihm vor, er wolle damit die Abgeordneten davon abhalten, seinen Brexit-Kurs für ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Oktober zu durchkreuzen. Johnson will dafür notfalls einen ungeregelten Brexit in Kauf nehmen.

Ein schottisches Gericht hatte die Parlamentsschließung in der vorigen Woche für unzulässig erklärt. Die Regierung legte Berufung gegen das Urteil ein. Die rechtliche Frage ist nicht einfach zu klären, weil es in Großbritannien keine geschriebene Verfassung gibt, die beispielsweise die Kompetenzen des Regierungschefs klar abgrenzen würde.

Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Brenda Hale, sagte, die Schwierigkeit der Frage werde schon allein dadurch veranschaulicht, dass das Gericht in Schottland zu einer anderen Entscheidung gekommen sei als ähnliche Gerichte in England und Wales. Für solche schwierigen Fragen sei der Oberste Gerichtshof gemacht.

Konkret geht es vor Gericht um zwei Klagen: eine der Anti-Brexit-Aktivistin Gina Miller und eine von 78 Parlamentariern. Millers Klage, die von dem früheren konservativen Premierminister John Major unterstützt wird, war Anfang September von einem Londoner Gericht abgewiesen worden, die Richter ließen aber eine Berufung beim Obersten Gerichtshof zu.

Die Obersten Richter beschäftigen sich auch mit dem Fall der 78 pro-europäischen Parlamentarier unter der Führung der schottischen Abgeordneten Joanna Cherry, die in erster Instanz verloren hatten, in zweiter Instanz in der vergangenen Woche aber vor einem schottischen Berufungsgericht Recht bekommen hatten. Die britische Regierung legte umgehend Berufung ein.

Es wird erwartet, dass die Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof drei Tage dauert. Am ersten Tag sollten die Anwälte der Kläger gehört werden. Am Mittwoch antworten die Vertreter der Regierung. Am dritten Tag wird unter anderem Ex-Premier Major angehört. Nach Einschätzung von Rechtsexperten müsste die Zwangspause sofort aufgehoben werden, falls die Richter sie für unzulässig erklären.

Johnsons Entscheidung, dem Parlament vor dem für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens eine fast fünfwöchige Sitzungspause aufzuerlegen, hatte landesweite Proteste hervorgerufen. Kritiker hielten dem konservativen Regierungschef vor, das Parlament aushebeln zu wollen und so die Demokratie zu untergraben.

Die Gerichtsanhörung begann von Protesten begleitet. Vor dem Gerichtsgebäude im Londoner Regierungsviertel in Westminster versammelten sich Demonstranten. Aber auch einige Dutzend Brexit-Befürworter warteten.