45-Jähriger starb bei Pkw-Überschlag im Bezirk Hollabrunn

Ein 45-jähriger Lenker ist am Dienstagnachmittag aus unbekannter Ursache auf der L49 in Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn) mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und landete auf einem angrenzenden Feldweg auf dem Dach, berichtete die Polizei. Der Einheimische erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.