Offenbar Mutter von Babyleiche in Südtirol ausgeforscht

Im Fall der Babyleiche, die am Montag in Lana bei Meran in einem Gebüsch gefunden worden ist, soll nun die Mutter des Buben ausgeforscht worden sein. Laut einem Bericht der Tageszeitung „Dolomiten“ (Mittwochsausgabe) befindet sie sich unter Bewachung in der gynäkologischen Abteilung des Meraner Krankenhauses. Die Staatsanwaltschaft Bozen hielt sich indes vorerst bedeckt.

Sie will erst die für heute angesetzte Autopsie abwarten, mit der die genauen Todesumstände des Neugeborenen geklärt werden sollen. Die Mutter - laut „Dolomiten“ soll es sich um eine junge Erntehelferin handeln - sei bereits am Montagabend von den Behörden ausgeforscht worden sein.

Ein deutsches Urlauberpaar hatte am Montagnachmittag bei einem Spaziergang mit seinem Hund in einem Gebüsch in der Nähe von Lana die Leiche des kleinen Buben entdeckt. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Babys feststellen. Dieser war dessen Einschätzung zufolge bereits mehrere Stunden zuvor eingetreten. Das Kind war offenbar stranguliert worden.

Das Baby dürfte erst kurz vor seinem Tod zur Welt gekommen sein, da sich am Körper noch die Nabelschnur befand. Der Kopf des Kindes war in einem Tuch eingewickelt, das mehrfach am Hals verknotet war.