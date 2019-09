Ausstellung über Josef Ignaz Mildorfer im Wiener Belvedere

Mit einem „Rebell des Barock“ wartet dieser Tage das Wiener Belvedere auf: Die Reihe „Im Blick“ widmet sich dem Maler Josef Ignaz Mildorfer 1719-1775) anlässlich dessen 300. Geburtstags und bietet damit auch die erste Einzelpräsentation des gebürtigen Tirolers. Insgesamt 55 Werke, von Gemälden über Zeichnungen bis Skulpturen, geben Einblick in sein Schaffen.

Mit „Heilige Dreifaltigkeit mit den Heiligen Rochus, Florian, Sebastian und Johannes von Nepomuk“ findet sich eines der Hauptwerke Mildorfers in der Sammlung des Belvedere, auch ein Mitgrund für die nunmehrige Ausstellung. Dabei wird der Künstler in einen zeithistorischen Zusammenhang gebracht. „Unsere Bestände prägender künstlerischer Kräfte dieser Zeit, wie Paul Troger und Franz Anton Maulbertsch, eignen sich ideal, um den bislang noch weniger bekannten Mildorfer in diesen größeren Kontext zu stellen“, wird Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig zitiert.

Inhaltlich fokussiert man sich auf drei Aspekte: die Zeit Mildorfers als Schüler und Professor an der Wiener Kunstakademie, seine Arbeiten für Kirche, Adel und Bürgertum sowie seine Schlachtbilder. Letztere stammen aus einer frühen Schaffensperiode und nehmen nur einen kleinen Teil seines Oeuvres ein. Geschuldet war die Auseinandersetzung mit dem Krieg wohl auch den zu jener Zeit grassierenden Erbfolgekriegen und dem öffentlichen Interesse daran, was sich an den verschiedenen Fronten abspielte.

Keine Hunderte Kilometer entfernt, sondern mitten im gesellschaftlichen Leben verankert waren wiederum viele Auftragswerke Mildorfers für unterschiedlichste Schichten. „Es war mir wichtig, Mildorfer nicht nur als Künstler vorzustellen, sondern ihn auch als soziale Figur in seiner Zeit und in seinen Netzwerken von Kollegen und Auftraggebern zu verorten“, so Kuratorin Maike Hohn. Neben Arbeiten aus der hauseigenen Sammlung sind auch Werke von Leihgebern aus Italien, Tschechien oder Deutschland vertreten. Zu sehen ist die Ausstellung von 19. September bis 6. Jänner 2020.

