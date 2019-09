24-jähriger Wiener verbreitete via Instagram Kinderpornos

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ein 24 Jahre alter Mann hat via Instagram Kinderpornos verbreitet. Er wurde von der Polizei ausgeforscht und am Dienstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Der Mann war geständig, er befindet sich in Haft, berichtete die Polizei. Der 24-Jährige war der Polizei bereits bekannt. Er soll Kinderpornos sowohl auf Instagram raufgeladen, als auch via privater Nachrichten versendet haben.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler am Dienstag zahlreiche Datenträger sicher. Diese müssen erst ausgewertet werden.