Saudi-Arabien vermutet „ziemlich sicher“ Iran hinter Angriff

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben kaum Zweifel, dass der Iran hinter den Angriffen auf die größte Öl-Raffinerie des Landes steckt. Es sei so gut wie sicher, dass der Iran die Attacken unterstützt habe, sagte der saudi-arabische Botschafter in London am Mittwoch der BBC. Der Iran wies die Vorwürfe über eine Verwicklung in die Angriffe zurück.

Sein Land wolle aber nicht übereilt handeln, so der Botschafter von Saudi-Arabien, Prinz Khalid bin Bander bin Sultan Al Saud. „Denn das Letzte, was wir brauchen, ist ein weitere Konflikt in der Region.“ Saudi-Arabien versuche gemeinsam mit den USA, Großbritannien, den Vereinten Nationen und anderen Partnern die Lage aufzuklären und herauszufinden, woher die Angriffe gekommen seien.

Der Iran wies die Vorwürfe entschieden zurück. „Wir wollen keinen Konflikt in der Region“, sagte Präsident Hassan Rouhani in einem am Mittwoch von iranischen Medien verbreiteten Video. Verteidigungsminister Amir Hatami sagte laut einem Bericht der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran habe bei den Angriffen am Wochenende keine Rolle gespielt. Die Lage sei klar: Der Konflikt herrsche zwischen zwei Ländern, dem Jemen und Saudi-Arabien.

Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen haben die Angriffe für sich reklamiert. Rouhani hat erklärt, es habe sich um einen „Warnung“ der Miliz gehandelt nach Angriffen auf Krankenhäuser, Schulen und Märkten im Jemen, die der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition zugeschrieben worden seien. „Wer hat den Konflikt begonnen? Nicht die Jemeniten“, sagte Rouhani in dem nun gesendeten Video. „Es waren Saudi-Arabien, die Emirate, Amerika, bestimmte europäische Länder und das zionistische Regime (Israel), die den Krieg in dieser Region begonnen haben.“

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben kaum Zweifel, dass der Iran hinter den Angriffen auf die größte Öl-Raffinerie des Landes steckt. US-Regierungsvertretern zufolge gingen die Angriffe vom Südwesten des Iran aus. Dabei seien Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt worden. Dies deute darauf hin, dass die Angriffe komplexer und aufwendiger gewesen seien als zunächst gedacht.

Am Mittwoch wird US-Außenminister Mike Pompeo in Saudi-Arabien erwartet. Pompeo will dort über die Reaktion auf die Luftangriffe beraten, wie Vizepräsident Mike Pence ankündigte.

Am Samstag hatten mehrere Drohnenangriffe unter anderem die größte Ölraffinerie des Landes in Abqaiq getroffen und die Produktionsmenge auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens gesenkt. Im vergangenen Monat produzierte Saudi-Arabien nach OPEC-Angaben rund 9,8 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag. Durch die Angriffe war die Produktion um 5,7 Millionen Barrel pro Tag eingebrochen.