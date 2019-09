Explosion und Großbrand in Gebäude in Münster

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In einem Gebäude in der deutschen Stadt Münster ist es am Mittwochvormittag zu einer Explosion gekommen. Es entstand ein Großbrand, zwei Frauen wurden schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach ersten Informationen war in dem Gebäude eine Zwangsräumung geplant gewesen. Laut Polizei kam es dabei gegen 9.25 Uhr zu einer Gasexplosion.

Es sei ein „intensives Feuer“ entstanden, das zu Mittag noch bekämpft wurde. Die Polizei sperrte die Straße, an der das frei stehende Haus liegt, komplett ab.