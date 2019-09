Netanyahu will Block mit Rechtsparteien bilden

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will sein schlechtes Abschneiden bei der Parlamentswahl am Dienstag durch einen Zusammenschluss mit seinen drei rechten Bündnispartnern Shas, Yamina und Vereintes Torah-Judentum wettmachen. Bei einem Treffen sei vereinbart worden, dass die drei Parteien mit Netanyahus Likud als Block auftreten, berichtet die „Times of Israel“ am Mittwoch.

Damit soll Präsident Reuven Rivlin dazu gebracht werden, neuerlich Netanyahu mit der Regierungsbildung zu beauftragen, hieß es. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen führte nämlich die Mitte-Partei „Blau-Weiß“ von Oppositionsführer Benny Gantz mit 32 der 120 Mandate, während Netanyahus Likud nur 31 Mandate erreichte. Die vier Rechtsparteien zusammen wären aber mit 55 Mandaten mit Abstand der größte Block.

Die vier Parteien hätten beschlossen, „ein gemeinsames Verhandlungsteam zu bilden“, teilte Netanyahus Likud mit. Die Entscheidung zur Blockbildung sei am Mittwochnachmittag bei einem Treffen der Parteichefs getroffen worden, um eine Einheitsregierung von Likud und Blau-Weiß zu verhindern. Eine solche Regierung, für sie sich insbesondere die als Königsmacher geltende Partei „Israel Beitenu“ von Ex-Außenminister Avigdor Lieberman stark macht, würde den in den vergangenen Jahren sukzessive gewachsenen Einfluss von ultraorthodoxen Parteien auf die israelische Politik massiv zurückdrängen.

Lieberman war nach der Parlamentswahl im April aus Netanyahus Lager ausgebrochen, weil er ein Ende der Privilegien für orthodoxe Juden - insbesondere die Befreiung vom Wehrdienst - forderte. Netanyahu wollte oder konnte dieser Forderung nicht nachgeben, weswegen es am Dienstag zu Neuwahlen kam.

Netanyahu hatte die vorgezogene Wahl ansetzen lassen, nachdem er mit der Regierungsbildung gescheitert war. Im Vergleich zur Parlamentswahl im April musste sein Lager nun weiter Federn lassen, und nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen fiel es sogar hinter die Mitte-Links-Parteien zurück. Blau-Weiß von Ex-General Benny Gantz wurde demnach mit 32 von 120 Mandaten knapp stärkste Kraft. Netanyahus Likud war mit 31 Mandaten erstmals seit zehn Jahren nicht mehr stärkste Partei. Allerdings hoffte man im Likud, das Ergebnis durch die noch ausständige Auszählung von Soldatenstimmen drehen zu können. Dies sollte bis Donnerstag erfolgen.

Sowohl Gantz als auch Netanyahu stellten in der Wahlnacht den Regierungsanspruch. Gantz sprach sich für eine „breite Einheitsregierung“ aus, während Netanyahu Gespräche über eine „starke, zionistische Regierung“ in Aussicht stellte. Das entscheidende Wort im Ringen um die künftige Regierung dürfte Netanyahus früherer Bündnispartner und jetziger Rivale Lieberman haben, dessen Partei „Israel Beitenu“ neun Mandate erhielt.

Die Rechtsparteien rund um Netanyahu lagen bei 55 Mandaten, die Linksparteien einschließlich arabischer Abgeordneter bei 56. Der Chef der Vereinigten Arabischen Liste, Ayman Odeh, kündigte an, Gantz als künftigen Regierungschef vorschlagen zu wollen. In die Regierung eintreten will die Vereinigte Liste aber nicht.