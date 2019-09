Mutter bei Brand in Südtirol gestorben

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die Mutter eines einjährigen Buben ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in Pflersch in Südtirol ums Leben gekommen. Ihr Kind konnte noch gerettet werden, musste allerdings laut Medienberichten mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Brand war gegen 5.30 Uhr ausgebrochen. Der Vater des Buben sei vom Weinen des Kindes geweckt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei das Zimmer aber bereits voller Rauch und die Mutter nicht mehr bei Bewusstsein gewesen, hieß es. Die Frau starb an einer schweren Rauchgasvergiftung. Die Brandursache war vorerst noch unklar.