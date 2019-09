Nationalrat beschließt Pensionsplus und Steuerreform

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der Nationalrat nützt eine von der Liste JETZT einberufene Sondersitzung, um eine Steuerentlastung sowie ein kräftiges Pensionsplus zu beschließen. Ferner wird Nachkommen von Opfern des NS-Regimes der Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtert. Die „Dringliche Anfrage“ der Liste JETZT richtet sich an den Justizminister in Sachen Ibiza-Affäre und zum vermeintlichen Hacker-Angriff auf die ÖVP.

Was die Steuerreform angeht, kommt es zu einer Entlastung für Bezieher kleiner Einkommen sowie von Landwirten und Gewerbetreibenden. Ferner wird eine fünfprozentige Steuer auf Online-Werbeumsätze, die unter anderem Facebook und Google treffen soll, etabliert. Auch bei der Pensionserhöhung profitieren niedrige Bezüge. Pensionen bis zur Steuergrenze von 1.111 Euro erhalten ab 1. Jänner eine Erhöhung um 3,6 Prozent. Danach geht es gestaffelt herunter bis zum Inflationswert von 1,8 Prozent. Ab der Höchstbeitragsgrundlage von 5.220 Euro gibt es einen Fixbetrag von 94 Euro.

Ist das eigentliche Programm abgearbeitet, wird es noch einmal spannend, stehen doch diverse Fristsetzungsanträge an, bei denen sich schon vorentscheidet, ob die Initiativen bei der letzten Sitzung vor der Wahl behandelt werden und eine Aussicht auf Mehrheiten haben. Zu den Gesetzesvorhaben zählt die Verankerung von Bargeld in der Verfassung, ein Verbot der Identitären, aber auch eine Übertragung der Maklergebühr vom Mieter auf den Vermieter.

Die Nationalratssitzung wurde mit ehrenden Worten von Präsident Wolfgang Sobotka für den vor Kurzem verstorbenen ehemaligen Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet. Er beschrieb Hundstorfer als stets freundlich, offen und typischen Wiener mit Schmäh. „Wir werden ihm immer ein Ehrenandenken erweisen“, bedauerte Sobotka den Tod Hundstorfers. Sobotkas Worten folgte ein Moment der Stille.

Auch die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner widmete als erste Rednerin einige Worte dem verstorbenen Parteikollegen. Hundstorfer habe der Politik durch sein Handeln und sein Sein einen Hauch Menschlichkeit eingebracht, so Rendi-Wagner.

Die Liste JETZT brachte unterdessen am Donnerstag eine Dringliche Anfrage an Justizminister Clemens Jabloner ein. Darin geht es um den „Datenabfluss aus der ÖVP-Parteizentrale“, von dem die Liste nicht glaubt, dass es sich um einen Hackerangriff gehandelt hat. Die Anfrage sei ein Versuch, „Information von Desinformation zu trennen“, heißt es in den Unterlagen. Behandelt wird die Dringliche ab 15.00 Uhr.

Bei aller Skepsis ist es für die Liste JETZT unbestritten, „dass Daten aus der ÖVP unter Missbrauch von Zugangsdaten einer berechtigten Person verschlüsselt an einen Server in Frankreich abgeflossen sind“. Die Liste von Peter Pilz sieht jedoch mehrere Erklärungen dafür: Entweder einen Cyberangriff von außen, einen Datenexport durch einen Maulwurf in der ÖVP oder einen False Flag-Angriff, also einen Angriff unter falscher Flagge, durch die ÖVP selbst.

Laut Liste JETZT sprechen jedoch mehrere Fakten gegen einen Hackerangriff. Sie vermutet eher, dass die ÖVP Medienberichte über die illegale Überschreitung der Wahlkampfkosten in einen Hackerangriff umgedeutet hat. Deshalb möchte sie den Unterlagen zufolge „möglichst viel Licht ins türkise Halbdunkel“ bringen.

Insgesamt richtet die Liste JETZT 98 Fragen an den Justizminister. 59 davon beschäftigen sich mit der Hacker-Affäre. Peter Pilz will unter anderem wissen, ob die ÖVP konkrete Beweise für einen solchen Angriff vorgelegt hat. Weiters fragt er den zuständigen Minister, ob Vertreter der Volkspartei „Beweise für die behauptete Verfälschung der Daten ihrer Buchhaltung bzw. für die „Einpflanzung“ neuer Daten vorgelegt“ haben.

Zudem möchte er Informationen zum Status der bisherigen Ermittlungen, heißt es in der Dringlichen Anfrage. Die Liste JETZT würde gern erfahren, gegen wie viele Personen derzeit in der Causa „Hackerangriff“ ermittelt wird und ob auch gegen die ÖVP ermittelt wird - etwa wegen Vortäuschung einer strafbaren Handlung. Die Frage der Befangenheit der Ermittler beschäftigt Pilz weiterhin, auch diese gibt er in der Dringlichen weiter. Er befürchtet, dass die Ermittlungen durch ÖVP-nahe Personen nicht objektiv geführt werden.

Die Fragen 60 bis 78 der Dringlichen Anfrage betreffen die sogenannte E-Mail-Affäre, bei der angeblich belastende und laut ÖVP gefälschte E-Mails zur Ibiza-Affäre an die Öffentlichkeit gelangt waren. Pilz möchte unter anderem wissen, ob die SOKO Ibiza auch mit den Ermittlungen in der E-Mail-Affäre betraut ist und wie es denn nun mit der Echtheit der E-Mails ausschaut.

Auch mit der „Causa Chorherr“ beschäftigt sich die Anfrage. Gegen den früheren Wiener Gemeinderat Christoph Chorherr läuft eine Anzeige wegen Spenden an ein afrikanisches Schulprojekt im Rahmen des Heumarkt-Projekts. Dazu erfragt die Liste JETZT von Justizminister Jabloner unter anderem, wann die Anzeige erstattet wurde, wann die Ermittlungen in der Causa eingeleitet wurden und gegen wie viele Personen derzeit ermittelt wird.