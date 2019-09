Jihadisten töten gezielt Christen in Burkina Faso

In dem westafrikanischen Staat verüben Jihadisten nach Angaben des katholischen Hilfswerks „Kirche in Not“ gezielt Angriffe auf die christliche Bevölkerung. Anfang des Monats sollen Extremisten zwei Dörfer überfallen und den Bewohnern ein Ultimatum gesetzt haben, entweder zu konvertieren oder ihre Häuser aufzugeben, wie „Kirche in Not“ am Donnerstag berichtete.

Dies sei kein Einzelfall, „sondern Teil des Plans der Jihadisten, die Terror verbreiten, Mitglieder der christlichen Gemeinschaften töten und anschließend die Hinterbliebenen mit der Drohung vertreiben, nach drei Tagen wiederzukommen und dann keinen Christen oder Katechumenen mehr vorfinden zu wollen“, zitierte Kathpress Organisationsvertreter.

Den Beginn der Anschlagsserie machten die Terroristen demnach bereits Ende Mai in dem Dorf Toulfe, wo während eines Gottesdienstes fünf Menschen getötet wurden. Von Toulfe aus sollen die Extremisten dann in weitere Orte, vorwiegend im ländlichen Gebiet, vorgedrungen sein. Tausende Menschen sollen vertrieben worden sein.

Teile Burkina Fasos und der Nachbarstaaten Mali und Niger gelten als Rückzugsorte für islamistische Extremisten. Etliche Gruppen sind in dieser Region aktiv, einige haben Al-Kaida oder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) ihre Treue geschworen. Seit 2015 verüben islamistische Gruppen immer häufiger tödliche Angriffe in dem Sahelstaat.