Freispruch für Max Zirngast in der Türkei rechtskräftig

Der Freispruch des österreichischen Aktivisten und Journalisten Max Zirngast von Terrorvorwürfen in der Türkei ist rechtskräftig. Dies teilte Zirngast der APA am Donnerstagnachmittag über Twitter mit. „Das Urteil ist rechtskräftig, da die Einspruchsfrist verstrichen ist und kein Einspruch erfolgte.“

Zirngast war am vergangenen Mittwoch von einem Gericht in Ankara überraschend freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hätte noch bis einschließlich Mittwoch Zeit gehabt, gegen diese Entscheidung in Berufung zu gehen. Weil der Freispruch aber von der Staatsanwaltschaft selbst beantragt worden war, galt dies als wenig wahrscheinlich. Zirngast wird am kommenden Donnerstag in Wien erwartet.

Wie der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wird Zirngast um 13.15 Uhr am Flughafen Wien von seiner Familie, der Solidaritätskampagne „Free Max Zirngast“ und Freunden begrüßt.

Befragt zu seinen Zukunftsplänen sagte Zirngast, er werde nach seiner Heimkehr „in den ersten Monaten vor allem Vorträge und Buchpräsentationen zu dem von der Solidaritätskampagne herausgegebenen Buch mit Texten von mir und anderen machen“. Bereits öffentlich angekündigt ist ein Vortrag Zirngasts mit dem Titel „Gefangen in Erdogans Türkei“ beim Vienna Humanities Festival am 29. September.

Zirngast war am 11. September des Vorjahres gemeinsam mit drei Türken wegen des Vorwurfs festgenommen worden, einer terroristischen Vereinigung anzugehören. Am Heiligen Abend kam er frei, durfte das Land aber danach nicht verlassen. Ein erster Gerichtstermin im April war auf September vertagt worden. Der Freispruch erfolgte genau ein Jahr nach Zirngasts Festnahme. Der Steirer studierte in Ankara Politikwissenschaft, schrieb aber auch für linke Publikationen. Er äußerte sich dabei kritisch über das Regime von Präsident Recep Tayyip Erdogan, insbesondere dessen Kurdenpolitik.

Die Grüne Bundesrätin Ewa Ernst-Dziedzic forderte indes das Außenministerium dazu auf, sich nach dem Freispruch Zirngasts für andere in der Türkei festgehaltenen Österreicher einzusetzen. Es seien „weiterhin unzählige Menschen von Repression betroffen“, schrieb Dziedzic in einer Aussendung. „Das zeigt sich auch am aktuellen Fall eines Vorarlbergers, der in der Türkei in Haft gehalten wird.“ Das Außenministerium sei „gefordert“. „Dass dort nicht bekannt ist, wie viele Personen inhaftiert sind oder an der Ausreise gehindert werden, ist äußerst problematisch“, meinte Dziedzic.