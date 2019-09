Endgültiges Wahlergebnis in Israel erst am Mittwoch

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Das endgültige Ergebnis der Parlamentswahl in Israel wird erst am kommenden Mittwoch verkündet. Die Wahlkommission teilte am Freitag mit, nach Auszählung fast aller Stimmen komme die Mitte-rechts-Liste Blau-Weiß von Benny Gantz auf 33 Sitze, der konservative Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf 31. Die Auszählung der Stimmzettel aus 14 Wahllokalen sei jedoch noch nicht abgeschlossen.

Dort seien Unregelmäßigkeiten gemeldet worden. Daher könnten sich noch Änderungen ergeben. Israelischen Medien zufolge sind damit 99,8 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Drittstärkste Gruppe in der künftigen Knesset wird voraussichtlich die Vereinte Liste der arabischen Parteien, die auf 13 Mandate kommt. Die ultraorthodoxe Shas-Partei errang neun Mandate. Die laizistisch-nationalistische Partei Israel Beitenu (Unser Haus Israel) von Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und die ultraorthodoxe Partei Vereinigtes Torah-Judentum können jeweils mit acht Mandaten rechnen.

Der um sein politisches Überleben kämpfende Netanyahu hatte seinen Herausforderer Gantz am Donnerstag zur Bildung einer Einheitsregierung aufgerufen. Gantz erhob aber Anspruch auf das Amt des Regierungschefs. Präsident Reuven Rivlin will am Sonntag mit den Konsultationen zur Bildung der neuen Regierung beginnen.