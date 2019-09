Offenbar Kindesmissbrauch auf Spielplatz in Salzburg

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ermittler in Salzburg sind auf der Suche nach einem bisher unbekannten Mann wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs auf einem Spielplatz in der Stadt Salzburg am 2. August 2019. „Es geht um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen“, erklärte der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Robert Holzleitner, am Freitag auf Anfrage der APA.

Die Landespolizeidirektion Salzburg veröffentlichte am Freitagvormittag ein Fahndungsbild des Verdächtigen und ersuchte um Hinweise zu dem Unbekannten an jede Polizeiinspektion oder unter der Telefonnummer 059133-55-3333 des Kriminaldauerdienstes des Stadtpolizeikommandos Salzburg.

Das Lichtbild wurde „zur fraglichen Zeit“ gemacht, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. „Die Identität des Mannes ist nicht bekannt“, sagte Holzleitner. Nachdem eine Anzeige erstattet worden war, wurden die Ermittlungen aufgenommen. Das veröffentlichte Foto zeigt einen etwa 40- bis 45-jährigen Mann mit Glatze. Er trägt einen apricotfarbenen V-Pullover und eine Brille.