Leipzig nach Sieg in Bremen weiter deutscher Tabellenführer

Mit einem herrlichen Freistoß ins linke Kreuzeck hat Marcel Sabitzer am Samstag maßgeblichen Anteil am 3:0-(2:0)-Erfolg RB Leipzigs über Werder Bremen gehabt. Das zweite Saisontor des ÖFB-Teamspielers (35.) bedeutete die 2:0-Führung, für die „Bullen“ trafen weiters Willi Orban (13.), und Marcelo Saracchi (83.). Leipzig verteidigte damit die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Sabitzers Landsmann Konrad Laimer sah in der 65. Minute Gelb-Rot, die Sachsen ließen aber auch in Unterzahl nichts anbrennen. Leipzig, das nach fünf Runden weiter ungeschlagen ist, liegt mit 13 Punkten zwei Zähler vor den Bayern, die zuvor Köln mit 4:0 abgefertigt hatten. Die stark ersatzgeschwächten Bremer, bei denen Marco Friedl über die volle Zeit am Platz stand, bezogen ihre dritte Niederlage und stehen vorerst auf Rang zehn

Bayern München gewann ohne den verletzten David Alaba zum Wiesn-Auftakt gegen Köln mit 4:0 (1:0). Goalgetter Robert Lewandowski war bereits in der 3. Minute erfolgreich und machte sich zum ersten Bayern-Stürmer seit 19 Jahren, der in den ersten fünf Runden getroffen hat. Kurz nach der Pause legte der Pole mit seinem neuen Saisontor nach (48.), ehe Philippe Coutinho einen selbst herausgeholten Foulelfmeter zu seinem ersten Liga-Treffer verwandelte (62). Kingsley Ehizibue sah für seine Notbremse zuvor die Rote Karte. Ivan Perisic legte für die Bayern nach (73.).

In Freiburg, für das Verteidiger Philipp Lienhart durchspielte, traf Lucas Höler in der 24. Minute mit einem satten Rechtsschuss für die Gastgeber, Florian Niederlechner gelang dann aber der Ausgleich (39.). Im Finish verzeichnete das Überraschungsteam Freiburg noch zwei Aluminium-Schüsse, musste schließlich aber zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte abgeben.

Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel über die gesamte Spielzeit erlitt mit einem 0:2 bei Bayer Leverkusen die dritte Niederlage, nach Rot für Stürmer Sebastian Polter für einen Tritt in die Ferse von Julian Baumgartlinger (66.) musste der Aufsteiger die Partie zu zehnt beenden. Aleksandar Dragovic stand erstmals in dieser Ligasaison über 90 Minuten auf dem Platz. Baumgartlinger wurde beim Tabellenfünften, der weiter einen Punkt hinter den Bayern rangiert, in der 70. Minute ausgewechselt.

Hertha BSC machte durch den ersten Saisonsieg einen kleinen Schritt aus der sportlichen Krise und beförderte Paderborn ans Tabellenende. Die Berliner setzten sich mit viel Mühe mit 2:1 (1:0) durch und verließen selbst den 18. Platz. Während die Hauptstädter im Kellerduell einen schmeichelhaften Premierenerfolg unter dem neuen Trainer Ante Covic feierten, ist Aufsteiger Paderborn als einzige noch sieglose Mannschaft nun Letzter.