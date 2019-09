„Game of Thrones“ letztes Mal Favorit bei Emmy-Verleihung

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In Los Angeles findet am Sonntagabend (Ortszeit, Montag 02.00 Uhr MESZ) die 71. Verleihung des renommierten US-Fernsehpreises Emmy statt. Dabei könnte zum letzten Mal die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ abräumen, die heuer nach acht Staffeln eingestellt wurde und abschließend mit 32 Emmy-Nominierungen einen neuen Rekord aufstellte.

Die aufwändige Produktion gilt unter anderem als Favorit in der Top-Kategorie „Beste Drama-Serie“. Am zweithäufigsten nominiert wurde die Amazon-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ über eine jüdische Hausfrau, die in den USA der 50er Jahre eine Karriere als Stand-up-Comedian startet. Die Serie „Chernobyl“ über den Atomunfall von 1986 wurde 19 Mal nominiert. Überreicht werden die begehrten Trophäen von Stars wie Gwyneth Paltrow und Mitgliedern des Kardashian-Clans. Auch einige Oscar-Preisträger haben ihre Teilnahme an der Gala zugesagt.