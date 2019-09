20-Jähriger in Lokal in Zell am See brutal verprügelt

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In einem Lokal in Zell am See (Pinzgau) ist am Samstag kurz vor Mitternacht eine zunächst verbale Auseinandersetzung unter Gästen eskaliert. Wie die Polizei berichtete, entwickelte sich aus dem Disput ein Raufhandel, bei dem ein 20-jähriger Österreicher von drei albanischen Männern attackiert wurde.

Nach mehreren Faustschlägen fiel das Opfer zu Boden, was das Trio nicht davon abhielt, mit den Füßen weiter nach dem Mann zu treten. Der 20-Jährige musste in der Folge schwer verletzt von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht werden. Die Identität der drei Verdächtigen steht laut Polizei derzeit noch nicht fest. Man vernehme noch Zeugen, auch der Hintergrund des Streits sei noch Gegenstand von Ermittlungen.