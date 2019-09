TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Bei einem Überfall auf einen Juwelier in Wien-Floridsdorf sind am Montagvormittag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kamen gegen 9.30 Uhr drei Männer in das Geschäft im Amtsgebäude Am Spitz und schlugen zumindest eine Vitrine ein. Dann flüchteten sie zu Fuß vorbei an einer Bankfiliale am Eck Am Spitz/Schwaigergasse, wo sie noch eine Frau umrannten.