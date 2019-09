Person nach Explosion in Supermarkt in Tirol verschüttet

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Bei einer Explosion in einem Supermarkt in St. Jodok am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist laut Polizei eine Person verschüttet worden. Sie befinde sich noch im brennenden Gebäude. Laut Rettung wurden neun Menschen verletzt, keiner davon jedoch lebensgefährlich. Warum es zu der Explosion kam, ist noch unklar. Ersten Meldungen zufolge soll ein Arbeiter eine Gasleitung angebohrt haben.

Drei der Verletzten seien bereits in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert worden. Der Abtransport der weiteren sechs Personen wurde bereits vorbereitet. Zwei Notärzte und sechs Rettungswagen waren an Ort und Stelle.