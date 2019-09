Thunberg warf Politik beim UNO-Klimagipfel Versagen vor

Beim UNO-Klimagipfel in New York hat die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg Politikern aus aller Welt eklatantes Versagen vorgeworfen. „Menschen leiden. Menschen sterben. Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran Ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen!“, sagte die 16-Jährige am Montag in New York.

Wenn der Umweltschutz ernst genommen würde, müsste sie nicht in New York sein, sagte Thunberg, die sich für ihren Kampf ein Jahr vom Unterricht befreien lassen hat. „Ich wäre in der Schule, auf der anderen Seite des Ozeans.“ Dass sie dies nicht könne, sei Schuld der Politiker: „Ihr habt mit Euren leeren Worten meine Träume und meine Kindheit gestohlen“, sagte die 16-Jährige wütend.

Thunberg hat die Bewegung „FridaysForFuture“ ins Leben gerufen. Diese bekam in New York Unterstützung von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Die jungen Klimaaktivisten hätten Recht, wenn sie „sofortiges Handeln“ verlangten. Die ältere Generation habe bisher beim Klimaschutz versagt. Guterres verlangte als Teil einer globalen Kehrtwende unter anderem, dass nicht weiter „Billionen von Steuergeldern“ für die Unterstützung des fossilen Energiesektors ausgegeben würden. Der Bau neuer Kohlekraftwerke müsse weltweit eingestellt werden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich beeindruckt von Thunbergs Rede. „Greta hat die Fähigkeit, direkt ins Herz zu gehen“, sagte er am späten Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Die jungen Klimaaktivisten seien die „politischen Kräfte von morgen“, freute sich der 75-Jährige. Wer „60 Jahre mehr am Buckel“ habe als die Jugendlichen, wisse, „wie langsam“ sich die Maschinen oft in Bewegung setzen würden, räumte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Umweltministerin Maria Patek und Außenminister Alexander Schallenberg ein.

Anika Dafert, die von Van der Bellen nach New York mitgenommene „Fridays-for-Future“-Kämpferin aus Österreich stieß in dasselbe Horn. „Gretas Rede hat mich sehr getroffen, sie hat die Wahrheit gesagt, die Gefühle, die Panik, die Hoffnungslosigkeit in Worte gefasst“, gab sich die 17-jährige Schülerin aus Radstadt in Salzburg emotional, um kurz darauf nicht mit Kritik an den handelnden Politikern zu sparen: „Wir versuchen, es euch jeden Freitag zu erklären, aber es nützt noch immer nichts.“ Was hier in New York „geredet“ werde, sei „schön und gut“. „Aber es muss etwas passieren. Es ist unsere Zukunft, die hier auf dem Spiel steht. Unser Haus brennt!“

Die Klimadebatte sei durch spürbare Entwicklungen wie Hitze oder Trockenheit mittlerweile vom „Hirn in den Bauch gerutscht“, formulierte Außenminister Alexander Schallenberg. Es seien die Emotionen, die der Debatte eine „neue Dyamik“ verleihen würden. Bundeskanzlerin Bierlein stufte die Rede Thunbergs ebenfalls als „sehr stark“ ein, warnte aber davor, andere Krisen wie den Hunger in Afrika aus den Augen zu verlieren. Dieser sei unter anderem auch eine Konsequenz des Klimawandels, konterte „Fridays-for-Future“-Aktivistin Dafert.

Umweltministerin Patek verwies darauf, dass Österreich beim Klimagipfel insgesamt neun Initiativen beigetreten sei. Als Beispiele nannte sie die Bereiche „Kohlenstoffneutralität“, „Bekenntnis zur Dekarbonisierung“, „Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Gendergerechtigkeit“ und die „Stärkere Partizipation von Jugendlichen“.

UNO-Generalsekretär Guterres konnte zum Auftakt des Gipfels eine Erfolgsmeldung verkünden: Insgesamt 66 Länder verpflichteten sich, bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen - darunter auch Deutschland. Bei der CO2-Neutralität geht es darum, nicht mehr Kohlendioxid auszustoßen als gleichzeitig abgebaut oder gespeichert werden kann.

Eine weltweite CO2-Neutralität bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ist nach Einschätzung des Weltklimarats die Voraussetzung dafür, die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen zu können. Dieses Ziel hatte sich die internationale Gemeinschaft 2015 im Pariser Klimaabkommen gesetzt.

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova betonte ihre Unterstützung für Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Bei ihrer Rede lobte sie seine „Initiative for more Climate Ambition“, der sie sich bereits vor dem Klimagipfel angeschlossen hatte. Mittlerweile wird diese bereits vom 34 Staatsoberhäuptern mitgetragen, freute sich auch Van der Bellen am Rande des Gipfels.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zu der Verpflichtung, Deutschland habe sich vorgenommen, „im Jahr 2050 klimaneutral zu sein“. Mit seinem am Freitag beschlossenen Klimapaket wolle Deutschland seinen Beitrag zu einer „nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit“ leisten.

Überraschend erschien beim Klimagipfel US-Präsident Donald Trump - allerdings nur für einige Minuten. Er setzte sich kurz ins Plenum, obwohl er ursprünglich nicht an dem Treffen teilnehmen wollte. Trump hat den menschengemachten Klimawandel immer wieder angezweifelt und den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt. Offiziell wurden die USA bei dem Gipfel nur durch eine Büroleiterin des Außenministeriums vertreten.

Auch andere Staats- und Regierungschef hatten ihre Teilnahme demonstrativ abgesagt, unter ihnen Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, unter dessen Regierung die Vernichtung der Regenwälder im Amazonasgebiet Rekordausmaße erreicht hat.

Gute Nachrichten dagegen kamen aus Russland: Regierungschef Dimitri Medwedew unterzeichnete laut offiziellen Angaben das entscheidende Dokument, mit dem sein Land dem Pariser Klimaabkommen beitreten kann und sich zu den darin vereinbarten Zielen bekennt.

Per Videobotschaft meldete sich auch Papst Franziskus zu Wort. „Auch wenn die Lage nicht gut ist und der Planet leidet, ist das Fenster der Möglichkeiten noch immer geöffnet“, sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche. „Noch. Noch sind wir in der Zeit. Lassen wir nicht zu, dass es sich schließt.“