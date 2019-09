Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will im Ringen um eine Deeskalation im Atomkonflikt mit dem Iran erstmals auch den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani treffen. Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Auch ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump war demnach geplant.

