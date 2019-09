Großbrand in Chemiefabrik in Nordfrankreich

Schwarze Rauchwolken über Rouen in der Normandie: In einer Chemiefabrik der nordfranzösischen Stadt brennt es. Das teilte die örtliche Präfektur am Donnerstag mit und riet Bürgern, den Bereich zu meiden. Französische Medien berichteten von riesigen Flammen und Explosionen in der Fabrik des Unternehmens Lubrizol, das Zusatzmittel für Öle herstelle.

Die Fabrik gehöre in die sogenannte Seveso-Kategorie von gefährlichen Produktionsstandorten, die von Behörden besonders überwacht würden, berichtete der Nachrichtensender BFMTV. Im italienischen Seveso bei Mailand war es 1976 zu einem verheerenden Chemieunfall gekommen.

Der Präfekt der Region Normandie, Pierre-Andre Durand, sagte dem Sender, es gebe zunächst keine „hohe Giftigkeit“ bei Proben. Schulen in dem Bereich sollen nach ergänzenden Berichten zunächst geschlossen bleiben. Rouen liegt an der Seine zwischen Paris und der Hafenstadt Le Havre.