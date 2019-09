Kuhnle und Wolffhardt verpassten Kanu-WM-Finale

Das Damen-Finale im Kajak-Einer bei der Wildwasser-Slalom-WM in La Seu d‘Urgell (Spanien) geht ohne Österreicherin in Szene. Corinna Kuhnle als 16. und Viktoria Wolffhardt als 17. verpassten am Samstag im Halbfinale einen Platz im folgenden Endlauf der besten zehn. Damit erhält Wolffhardt laut der internen ÖKV-Wertung den Olympia-Startplatz für Tokio 2020.

Die zweifache Weltmeisterin Kuhnle hatte Österreich bei den Sommerspielen 2012 (8.) und 2016 (5.) vertreten. Auf der Olympia-Strecke von 1992 verhinderten zwei nachträglich verhängte Strafsekunden für eine Torberührung den Finaleinzug und die neuerliche Olympia-Teilnahme der 32-Jährigen, 1,68 Sekunden fehlten auf die zehntplatzierte spanische Olympiasiegerin Maialen Chourraut.

Daher behielt die 25-jährige Wolffhardt, die zweifache Juniorinnen-Weltmeisterin, die durch den EM-Finaleinzug eroberte Führung in der internen Wertung. Sie erhält den einzigen ÖKV-Startplatz im Kajak-Einer, der durch den Einzug ins Halbfinale gesichert worden war. Im Canadier-Einer hat die Tullnerin am Sonntag eine weitere Olympia-Chance.