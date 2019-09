Fünfjähriger in Kärnten von Kuh verletzt

Ein kleiner Bub ist am Samstagnachmittag in der Gemeinde Preitenegg (Bezirk Wolfsberg) von einer Kuh, die ihr Kalb dabei hatte, angegriffen und verletzt worden. Der Fünfjährige wurde deswegen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Großvater und der Vater des Buben trieben rund zehn Rinder vom Hof des einen zum anderen. Der Bub ging hinten mit dem Vater mit, als sich die Kuh umdrehte, den Fünfjährigen zu Boden stieß, ihn mit dem Kopf attackierte und mit den Beinen auf ihn eintrat. Der Großvater und der Vater konnten die Kuh schließlich vertreiben und den Buben in Sicherheit bringen, ehe die Rettung riefen.