Österreichs U19-Frauen-Fußballteam ist erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die ÖFB-Auswahl feierte am Dienstagabend in Bad Wimsbach einen 2:0-(1:0)-Sieg über Israel. Bergheim-Stürmerin Katja Wienerroither erzielte beide Treffer. Bereits zuvor hatte die Schweiz in Windischgarsten 7:0 gegen Lettland gewonnen. Die beiden besten Teams dieser Gruppe steigen in die Eliterunde auf.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter