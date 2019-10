Missouri richtete schwer kranken Mörder hin

Der US-Staat Missouri hat einen schwer kranken Mörder hingerichtet. Russell Bucklew wurde am Dienstagabend im Gefängnis von Bonne Terre per Giftspritze getötet, wie die Behörden mitteilten. Der 51-Jährige hatte 1996 den neuen Freund seiner früheren Lebensgefährtin getötet. Dann entführte und vergewaltigte er seine Ex-Freundin.

Bucklew litt im Gefängnis an Gefäßtumoren, die ihm das Atmen erschwerten. In den vergangenen Monaten musste er durch einen Katheter atmen, der ihm nach einem Luftröhrenschnitt eingeführt worden war. Seine Anwälte argumentierten, bei der Hinrichtung drohe ihm ein grausamer Tod: Bucklew könnte am eigenen Blut ersticken, sollte es zu Blutungen der Tumoren kommen. Sie forderten, die Todesstrafe in lebenslange Haft umzuwandeln. Der Gouverneur von Missouri, der Republikaner Mike Parson, lehnte dies aber ab.

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte wegen der Sorgen vor einem gewaltsamen Tod des verurteilten Mörders zwei Mal seine Hinrichtung gestoppt. Im April urteilten die Richter dann aber in einer knappen und umstrittenen Entscheidung, die Verfassung garantiere zum Tode verurteilten Häftlingen keinen „schmerzfreien Tod“. Die Verfassung verbietet eine „grausame und ungewöhnliche Bestrafung“.

Bucklew ist der 17 Häftling, der in diesem Jahr in den USA hingerichtet wurde.