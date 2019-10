TIROLER: Gelebte Regionalität und starkes Teamwork

Die Devise „100 % regional" hat sich spätestens seit der Finanzkrise zum Erfolgsmodell entwickelt. TIROLER-Vorstand Dr. Walter Schieferer: „Die Finanzkrise war so etwas wie der Elchtest für die Versicherungsbranche. Bis 2008 zählten nur Größe, Shareholder-Value und Expansion. Nach dem Börsencrash waren plötzlich alle nachhaltig, regional und konservativ." Regionalität und Nachhaltigkeit sind bei der TIROLER VERSICHERUNG keine Modetrends, sondern seit der Gründung 1821 Grundlage des Erfolgs.

Finanzvorstand Mag. Franz Mair: „Wir spekulieren nicht mit dem Geld der Kund*innen. Wir waren nicht beim ,Goldrausch' vor der Finanzkrise dabei. Wir standen damals und stehen heute dazu: Wir verwalten das Geld unserer Mitglieder verantwortungsvoll und veranlagen dort, wo wir hohe Sicherheit erwarten. Wenn das langweilig ist, dann sind wir seit 19 Jahren sehr erfolgreich langweilig!"

Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus

Der Erfolg gibt der TIROLER Recht: über 300 Mitarbei-ter*innen — rund fünfzig Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Das Prämienvolumen hat sich mehr als verdoppelt, die Veranlagungsergebnisse sind sehr gut und der Ertrag konnte kontinuierlich gesteigert werden.

In Südtirol mit gleichen Grundsätzen erfolgreich

Seit 13 Jahren ist die TIROLER auch wieder ein geschätzter Versicherer in Südtirol und im Trentino. Heute verwaltet ein 17-köpfiges Team rund elf Millionen Euro an Prämien. 2018 wurde daher auch die Landesdirektion in Bozen weiter ausgebaut.

Kompetent und kundenorientiert

„Dienstleistung ist regional. Wir gehen diesen Weg konsequent — von wirtschaftlichen Modeströmungen lassen wir uns nicht beirren. Wir bleiben unseren Wurzeln treu, entwickeln uns aber stetig weiter. Davon profitieren unsere Kund*innen mehrfach: Alle Entscheidungen fallen in Tirol, die Prämien bleiben in Tirol und fließen in Investitionen in Tirol. Auftragnehmende sind wieder zumeist Kund*innen", betont Mair.

Außerdem: Die TIROLER VERSICHERUNG schafft viele hochwertige Arbeitsplätze und ist einer der fünf Top-Arbeitgeber im Land. Wie professionell das TIROLER-Team arbeitet, zeigt sich im Schadenfall: Fachlich versierte und serviceorientierte Mitarbeiter* innen entscheiden rasch und unbürokratisch vor Ort. Auch das macht den Erfolg dieses Traditionsunternehmens aus.