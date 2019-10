Stahl- und Metallbau Hörburger: Innovativ in vierter Generation

Die Referenzliste der rührigen Oberländer Firma liest sich beeindruckend. So zählen der Flughafen Innsbruck, die Patscherkofelbahn, das Haus der Musik in Innsbruck, das Bergisel Museum, das Mountain Motorcycle Museum, die Kirchenkarbahn Obergurgl, die Fachhochschule Kufstein, MED-EL, das Bergrestaurant Eisgrat am Stubaier Gletscher ebenso zu ihren Kunden wie der Piccardsaal in Obergurgl.

Geschichte und Entwicklung

Dabei begann alles ganz klein: 1939 gründete Julius Hörburger sen. eine Ein-Mann-Dorfschmiede in einem kleinen Schuppen. 1951 übersiedelte er an den aktuellen Standort im Roppener Gewerbepark, wo es zur Anstellung des ersten Lehrlings kam. 1970 übernahm Sohn Julius Hörburger jun. den Betrieb und baute das Unternehmen sukzessive weiter aus. 1990 wurde aus dem Einzelunternehmen eine GmbH, die in weiterer Folge in dritter Generation von Sohn Kurt übernommen wurde. Der letzte große Zubau der Firma erfolgte 2005.

Betriebsübergabe bei Hörburger (v.?l.): Ursula, Kurt und Thomas Hörburger mit Sabrina, Vroni und GF Manfred Hörburger. - Hörburger

Mit dem Pensionsantritt von Kurt Hörburger übernahm sein Bruder Manfred Anfang 2019 die Geschäftsleitung. „Wir sind sehr stolz darauf, dass sowohl Kurts Sohn Thomas als Bau- und angehender Wirtschaftsingenieur und Sabrina als Wirtschaftswissenschafterin unseren Familienbetrieb in vierter Generation weiterführen werden", freut sich Manfred Hörburger. Ursula und Vroni, die Gattinnen der Brüder, sind ebenfalls im Betrieb beschäftigt. „Betriebsübernahmen innerhalb der Familie sind heutzutage nicht mehr selbstverständlich und so bedeutet uns das natürlich sehr viel", betonen sie unisono.

Lehrlinge erwünscht

Die Firma, die 2011 das Tiroler Landeswappen erhielt, beschäftigt derzeit rund 46 Mitarbeiter. Einen Wermutstropfen hinsichtlich der Belegschaft gibt es aber: „Leider bilden wir derzeit nur drei Lehrlinge aus", bedauert Sabrina Hörburger. „Wir hätten aber Kapazitäten für viele mehr und würden uns sehr freuen, wenn sich wieder mehr Jugendliche zu einer zukunftsträchtigen Lehre im Metallbau entschließen könnten. Gerne bieten wir auch die Möglichkeit, einige Schnuppertage zu absolvieren, um zu sehen, ob der Beruf das Richtige sein könnte."

In den vergangenen 60 Jahren wurden im Betrieb mehr als 100 Lehrlinge ausgebildet, wovon einige noch im Betrieb tätig sind. Auch Landeshauptmann Günther Platter würdigt die Verdienste des Unternehmens: Ich darf der Familie Hörburger im Namen des Landes Tirol zu ihrem 80-jährigen Firmenjubiläum gratulieren. Besonders bedanke ich mich für die jahrzehntelange Lehrlingsausbildung und die sehr umsichtige Mitarbeiterführung. Dadurch zählt das Familienunternehmen zu einem wichtigen Garanten für sichere Arbeitsplätze im Tiroler Oberland und trägt zu Recht seit 2011 das Tiroler Landeswappen."