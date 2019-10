Festnahme nach Messerattacke in Gmunden

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist noch am Mittwoch festgenommen worden, nachdem er seine 35-jährige Ex-Frau in der Früh auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Darüber informierten Polizei und Staatsanwaltschaft Wels am Donnerstag. Der Mann ist in Haft. Hintergrund der Tat dürfte ein bereits jahrelang schwelender Streit zwischen Täter und Opfer gewesen sein.

Gegen 9.00 Uhr soll der 42-Jährige im Stadtgebiet von Gmunden auf seine Ex-Gattin getroffen sein und sie mit einem Tapeten- oder Teppichmesser attackiert haben. Die Frau erlitt schwere Stichverletzungen am Oberkörper. Ob Lebensgefahr besteht, war nicht bekannt. Die 35-Jährige wurde nach dem Angriff jedenfalls sofort operiert, schilderte Staatsanwaltschaftssprecherin Silke Enzlmüller.

Der 42-Jährige rief nach der Tat einen Polizeibeamten an und gestand die Tat. Dann stellte er sich selbst und ließ sich festnehmen. Die Polizei geht davon aus, dass der Fall geklärt ist, teilte sie der APA am Donnerstag mit. Es dürfte sich um eine Beziehungstat handeln. Ermittelt wird wegen Mordversuchs. Laut Staatsanwaltschaft war das ehemalige Paar bereits seit Jahren im Streit.