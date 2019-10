Alaba nach Rippenprellung für EM-Quali fraglich

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat sich im Champions-League-Spiel bei Tottenham (7:2) eine starke Rippenprellung zugezogen. Einen Bruch erlitt der 27-Jährige nicht, gab sein Club Bayern München am Donnerstag bekannt. Für die EM-Qualifikationsspiele des ÖFB-Teams kommende Woche in Wien gegen Israel (10. Oktober) und in Ljubljana gegen Slowenien (13. Oktober) ist Alaba daher fraglich.

Für das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) kann Bayern-Trainer Niko Kovac nicht mit einem Einsatz von Alaba planen. Der Wiener absolvierte laut Clubangaben am Donnerstag lediglich ein „leichtes“ Training im Leistungszentrum der Münchner. Kovac schrieb einen Einsatz von Alaba aber noch nicht endgültig ab. „Bei David müssen wir von Tag zu Tag schauen“, sagte Kovac am Donnerstag. „Da müssen wir den morgigen Tag abwarten.“