Siebenkampf-Bronze für Preiner bei Doha-WM

Verena Preiner hat am Donnerstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) die Bronzemedaille im Siebenkampf gewonnen und damit dem ÖLV das zweite Edelmetall in Katar sowie das vierte in der WM-Geschichte beschert. Die 24-jährige Oberösterreicherin kam auf 6.560 Punkte und verpasste damit den österreichischen Rekord von 6.591 nur knapp.

Die Goldmedaille ging mit der Jahresweltbestleistung von 6.981 an die Britin Katarina Johnson-Thompson, Silber mit 6.677 an die belgische Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam. Zuvor hatten für den ÖLV in Katar Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger bereits Bronze gewonnen.