EU-Ratsvorsitzender rechnet mit erneuter Brexit-Verschiebung

Er wäre bereit, eine Bitte um Verlängerung zu erwägen, sagte Rinne der „Welt am Sonntag“. Es habe den Anschein, dass der britische Premierminister Boris Johnson erst jetzt verstanden habe, „was das für ein großes Durcheinander ist, und er hat Schwierigkeiten einen Vorschlag zu machen, mit dem er da rauskommt“, sagte der Sozialdemokrat, dessen Land derzeit dem EU-Rat vorsitzt.

Die Brexit-Gespräche zwischen Unterhändlern Londons und der EU-Kommission sollen am Montag in Brüssel wieder aufgenommen werden. Die EU verlangt von London bis zum kommenden Freitag einen Durchbruch, damit den Mitgliedstaaten ein Rechtstext zur Beratung vorgelegt werden kann. Johnson hatte der EU am Mittwoch neue Vorschläge vorgelegt, um noch vor dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober eine Einigung zu erzielen.

Demnach soll die britische Provinz Nordirland nach dem Brexit in einer Zollunion mit Großbritannien bleiben. Kontrollen im Warenhandel mit Irland sollen nicht an der Grenze, sondern nur „dezentralisiert“ über Online-Formulare und Überprüfungen auf Firmengeländen und entlang der Lieferkette erfolgen. Eine EU-Kommissionssprecherin erklärte am Freitag, Johnsons Vorschläge seien keine Grundlage für eine Einigung.

Johnson hatte stets angekündigt, Großbritannien werde die EU am 31. Oktober verlassen - notfalls auch ohne Abkommen. Aus einem am Freitag veröffentlichten Gerichtsdokument geht jedoch hervor, dass er doch eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen will, sollte er bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen mit der EU geschlossen haben. Dazu verpflichtet ihn ein vom britischen Parlament beschlossenes Gesetz.

Am Sonntag bekräftigte Johnson in einem Artikel für zwei britische Boulevardzeitungen jedoch erneut, dass sein Land wie geplant aus der EU ausscheiden werde. An die Vertreter der EU gerichtet, schrieb er: „Sie sollten sich keinen Illusionen oder Missverständnissen hingeben. Es wird keine Unentschlossenheit mehr geben. Keine weitere Verzögerung. Am 31. Oktober werden wir den Brexit umsetzen.“

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay zeigte sich am Sonntag im Sender BBC offen für Kompromisse in der Nordirland-Frage, rief zugleich aber Brüssel zu mehr „Kreativität und Flexibilität“ in den Verhandlungen auf.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte der französischen Zeitung „Le Monde“ am Samstag: „Eine Einigung wird sehr schwer zu erzielen sein, aber es ist immer noch möglich.“ Er betonte jedoch, dass die EU „bereit für einen No-Deal“ sei, „auch wenn wir uns das nicht wünschen“.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängte indessen Johnson zu raschen Verhandlungen über seine neuen Brexit-Vorschläge. Die Gespräche mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier sollten in den kommenden Tagen aufgenommen werden, habe Macron am Sonntag in einem Telefonat mit Johnson gefordert, teilte das Präsidialamt in Paris mit.

Bis Ende der Woche solle klar sein, ob ein Einvernehmen möglich sei. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar erklärte, er verstehe die britischen Vorschläge nicht. Er kündigte an, sich kommende Woche mit Johnson treffen zu wollen.

Die Ausgestaltung der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland ist der größte Streitpunkt. Die „Backstop“ genannte Auffanglösung sieht vor, dass die Grenze nach dem EU-Austritt Großbritanniens durchlässig bleibt, bis eine endgültige Regelung gefunden wird. Allerdings soll Nordirland bis dahin Teil des EU-Binnenmarktes bleiben. Johnson und die Mehrheit des Parlaments in London lehnen dies ab. Am Mittwoch schlug Johnson einheitliche Regelungen auf der gesamten irischen Insel für bestimmte Bereiche des Handels vor. Ein Wiederaufbau von Grenz- und Zollanlagen soll vermieden werden.