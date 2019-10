Juventus nach 2:1 bei Inter Mailand neuer Tabellenführer

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im Topduell der Serie A den bisherigen Spitzenreiter Inter Mailand gestürzt. Nach dem 2:1 am Sonntag im Giuseppe-Meazza-Stadion zog Juve in der Tabelle mit 19 Punkten an den Mailändern (18) vorbei, die ihre erste Liga-Niederlage in dieser Saison einstecken mussten.

Juventus übernahm von Beginn an die Initiative. Der Argentinier Paulo Dybala sorgte nach vier Minuten für das schnellste Tor der Turiner seit sechs Jahren. Danach hatte Cristiano Ronaldo die Riesenchance, auf 2:0 zu erhöhen, doch sein Schuss landete an der Latte (10.).

Die Hausherren, bei denen ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro wieder einmal auf der Bank saß, steckten aber nicht auf und kamen nach einem klaren Handspiel von Matthijs de Ligt per Elfmeter zum Ausgleich. Lautaro Martinez überwand dabei Polens Auswahlkeeper Wojciech Szczesny sicher (18.). In der zweiten Hälfte blieben die Gäste spielbestimmend. Der Siegestreffer gelang dem nach gut einer Stunde eingewechselten Gonzalo Higuain zehn Minuten vor dem Ende.

Davor hatte Salzburgs Champions-League-Gegner Napoli bei Torino nur ein 0:0 erreicht. Der Rückstand des Tabellenvierten auf Juventus wuchs damit auf sechs Punkte an. Einen Zähler hinter Napoli liegt AS Roma auf Platz fünf. Der Hauptstadt-Club, der am Donnerstag in der Europa League ein 1:1 beim WAC holte, musste sich vor eigenem Publikum gegen Cagliari mit einem 1:1 begnügen.