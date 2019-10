Landestheater Linz räumt beim Deutschen Musical-Preis ab

Das Musical „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ des Landestheaters Linz ist beim Deutschen Musical-Preis als bestes deutschsprachiges Musical ausgezeichnet worden. Es konnte die Jury zudem mit der besten Komposition, den besten Liedtexten und dem besten musikalischen Arrangement überzeugen.

Das Musical basiert auf dem gleichnamigen Buch von Edmund de Waal und dreht sich um die Geschichte seiner jüdischen Wiener Familie. Zahlreiche Auszeichnungen gab es auch für „Drei Männer im Schnee“ des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz: Preise erhielt das Musical in den Kategorien beste Regie, bestes Bühnenbild und für den besten Hauptdarsteller. Das teilte die Deutsche Musical-Akademie am Dienstag in Hamburg mit. In der Kategorie Bestes Kostümbild und Bestes Maskenbild wurde Johanna Ralser für „Wie William Shakespeare wurde“ (Next Liberty Jugendtheater, Graz) ausgezeichnet.

Insgesamt vergab die Deutsche Musical Akademie den Musical-Theater-Preis am Montagabend in 14 Kategorien. Der Ehrenpreis wurde an den niederländischen Musicalproduzenten Joop van den Ende überreicht. Der Theatermacher hat nicht nur zahlreiche Fernsehsendungen, Theaterstücke und Musicals geschaffen, er gründete zudem das Unternehmen Stage Entertainment, das Musicals wie „Tina: The Tina Turner Musical“, „Anastasia“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Das Wunder von Bern“ auf die große Bühne gebracht hat.