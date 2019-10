Mordprozess nach Bluttat an 16-Jähriger in Steyr

Der Prozess wegen Mordes an einer 16-Jährigen in Steyr hat am Dienstag mit ernsten Worten des Staatsanwalts begonnen: Es sei ein schwieriges Verfahren, weil „es scheint, dass das Urteil schon gefallen ist“. Von Steyr müsse daher das Signal ausgehen, dass jeder einen fairen Prozess bekomme. Er appellierte an die Geschworenen, nach Fakten zu entscheiden, nicht nach der „Stimmungslage im Land“.

Dann schilderte Staatsanwalt Hans-Jörg Rauch die Beziehung des heute 18-jährigen Afghanen zu dem 16-jährigen Opfer. Die beiden lernten einander demnach im Internet kennen und verliebten sich. Er sei aber immer dominanter und eifersüchtiger geworden, habe ihr den Kontakt zu anderen Burschen verboten. Es gab immer öfter Streit und schließlich kam es zu zwischenzeitlichen Trennungen. Der Angeklagte bestätigte die On-Off-Beziehung, bestritt aber die Eifersucht und das Kontrollverhalten.

Im Dezember 2018 hatten sich die beiden wieder einmal versöhnt. Er besuchte seine Freundin in der Wohnung ihrer Mutter und das Pärchen zog sich ins Zimmer des Mädchens zurück. Dort soll die 16-Jährige über ihre Gefühle gesprochen und gesagt gaben, dass sie nicht glücklich sei und ihn hasse. Daraufhin soll er ein Messer genommen und ihr in den Rücken gerammt haben. Sie verblutete. Er sei noch die ganze Nacht im Zimmer geblieben, habe die Leiche zugedeckt, die Tatwaffe versteckt und die Tür verbarrikadiert, so Rauch. Dann sei er aus dem Fenster gesprungen und nach Wien geflüchtet. Am 11. Dezember stellte er sich aufgrund des massive Fahndungsdrucks der Polizei.

Laut Staatsanwaltschaft habe der Afghane in seiner ersten Einvernahme behauptet, er habe seiner Freundin das Messer reichen wollen, sei schwindelig geworden und auf sie gefallen. Dabei sei es zu den tödlichen Verletzungen gekommen.

Der gerichtsmedizinische Sachverständige Fabio Monticelli widersprach diesen Angaben. Man könne „ausschließen“, dass dem Angeklagten wegen seiner Alkoholisierung schwindelig geworden und er mit dem Messer gestürzt sei. Laut dem Gerichtsmediziner, der auch die Obduktion des Opfers durchgeführt hat, sei das Mädchen durch „Verbluten nach innen und außen durch einen Brustkorbstich“ gestorben. Der Stich müsse sehr wuchtig gewesen sein, weil eine Rippe durchstoßen wurde. Ein Sturz durch einen Ohnmachtsanfall infolge Alkoholisierung komme nicht infrage, weil man in dieser Situation den Muskel für eine solche Bewegung nicht ausreichend anspannen könne, erklärte Monticelli, warum er diese Version nicht für möglich halte. Wäre sofort nach dem Stich die Rettungskette in Gang gesetzt worden, hätte die Jugendliche eine Chance gehabt zu überleben, sagte er auf Nachfrage.

Später verweigerte der Angeklagte jede Aussage und auch eine Tatrekonstruktion. Laut Auswertung seines Smartphones habe er die Tat in Videos in sozialen Medien aber zugegeben. Verteidiger Andreas Mauhart sieht in den vom Angeklagten geposteten Videos hingegen „das größte entlastende Element des Prozesses“. Für ihn liegt kein Mord vor, wie die Staatsanwaltschaft die Tat wertet. Aus einem einzigen Stich einen Mordvorsatz abzuleiten sei „mutig“, findet Mauhart. Dass dabei genau ein wichtiges Blutgefäß in der Lunge getroffen wurde, sei Pech gewesen. Er kündigte an, sein Mandant werde sich teilschuldig bekennen. Er sei „schuld am Tod des Mädchens“, habe aber keinen Tötungsvorsatz gehabt. Der Angeklagte selbst bekannte sich dann aber nicht schuldig.

Bei seiner Einvernahme am Dienstag gab sich der Angeklagte schweigsam. Je weiter sich die Befragung von Richter Christoph Mayer dem Tatzeitpunkt näherte, umso mehr weigerte er sich, weitere Aussagen zu machen. Daraufhin behalf sich der Vorsitzende mit den polizeilichen Einvernahme-Protokollen, die er vorlas und den Angeklagten damit konfrontierte. Er bekam stets die gleiche Antwort: „Ich will nicht darüber reden.“

Bei der Polizei hatte der Angeklagte laut deren Protokollen gesagt, er sei von Donnerstag, 6. Dezember, bis zu seiner Flucht am Sonntag, dem 9. Dezember, bei seiner Freundin im Zimmer gewesen. Einmal habe er auf ihre Bitte hin ein Messer aus der Küche geholt, das sie zum Wechseln eines Verbandes an ihrem Fuß gebraucht hätte. Am 8. Dezember sei er mit dem Messer in der Hand gestürzt und habe die Jugendliche am Rücken getroffen. Vielleicht habe sich das Messer auch selbst gedreht.

Vom Richter darauf angesprochen, dass seine Aussagen zum Hergang ebenso wenig nachvollziehbar seien wie seine Angaben zu seinem Alkoholkonsum, wollte er nichts sagen. Auch mit einer langen Liste von Ungereimtheiten zwischen der Sturz-Version und den Ermittlungsergebnissen sowie diversen Indizien, die durchaus für eine absichtliche Tat sprechen könnten, konfrontiert, sagte er nichts. Schließlich packte Mayer das Messer aus und wollte wissen, wieso es so verbogen sei. Der 18-Jährige senkte den Blick, vermied offensichtlich, die Tatwaffe anzusehen und sagte: „Ich will es nicht sehen, ich will nichts sagen, ich habe keine Ahnung.“

Der Angeklagte kam 2016 nach Österreich, damals war er 15. Der heute 18-Jährige, der gut Deutsch spricht, bekam kein Asyl, aber aufgrund seiner Jugend subsidiären Schutz. Mittlerweile wurde ihm dieser entzogen. Unklar ist, ob diese Entscheidung rechtskräftig ist. Er war zunächst in Niederösterreich untergebracht, dann erreichte er, dass er nach Steyr ziehen kann, weil er in der Nähe seiner Freundin, dem späterem Opfer, sein wollte.