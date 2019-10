Jungstar Gauff als „Lucky Loser“ in zweiter Linz-Runde

Eigentlich war sie etwas überraschend in der zweiten Qualifikations-Runde ausgeschieden. Doch Cori „Coco“ Gauff hat ihre nächste Chance genutzt. Das 15-jährige Riesentalent aus den USA rutschte am Dienstag beim „Upper Austria Ladies“ in Linz wegen einer Verletzung von Maria Sakkari (GRE-6) in den Hauptbewerb, Gauff rang in der Folge Stefanie Vögele (SUI) 6:3,7:6(3) nieder.

Gauff spielt zum insgesamt sechsten Mal in einem Hauptbewerb auf der Tour bzw. zum fünften Mal in diesem Jahr. In Wimbledon war sie aus der Qualifikation heraus erst im Achtelfinale gescheitert und an der Church Road zum Publikumsliebling auch außerhalb der USA aufgestiegen. Im Linzer Achtelfinale trifft sie nun auf die Ukrainerin Katerina Koslowa.