ÖFB-Frauen-Team siegte in EM-Qualifikation in Serbien 1:0

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat am Dienstag einen wichtigen Sieg im Kampf um eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2021 in England gefeiert. Die ÖFB-Auswahl setzte sich in Nis gegen Serbien durch einen sehenswerten Treffer von Nicole Billa (12.) mit 1:0 (1:0) durch und hält damit in der EM-Qualifikationsgruppe G nach zwei Partien beim Maximum von sechs Punkten.

Das Goldtor war gleichzeitig der einzige Höhepunkt in der ersten Hälfte. Nach einer Flanke von Laura Feiersinger war Billa vom Elferpunkt mit einem Seitfallzieher erfolgreich und erzielte ihr 21. Tor im Nationaltrikot. Davor wie danach kontrollierten die Österreicherinnen das Geschehen, ohne selbst zwingende Chancen herauszuspielen. Am gefährlichsten wurde es noch bei einem Weitschuss von Barbara Dunst relativ knapp über die Latte (35.).

Nach dem Seitenwechsel legten die Serbinnen einen Gang zu. ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger wurde bei einem Freistoß von Nevena Damjanovic erstmals geprüft (47.), ein Schuss von Jelena Cankovic ging knapp über das Tor (50.) und bei einem Kopfball von Milica Stankovic war wieder Zinsberger zur Stelle (59.).

Nach dieser Drangphase der Gastgeberinnen fand die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer wieder besser in die Partie. Die für die verletzte Julia Hickelsberger-Füller eingewechselte Nadine Prohaska scheiterte in der 56. und 60. Minute an Serbiens Torfrau Milica Kostic und köpfelte in der 68. Minute daneben. Außerdem verfehlten auch Dunst (61.) und Lisa Makas (74.) das Ziel.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In der Schlussphase gingen die Serbinnen noch einmal volles Risiko, konnten sich aber keine vielversprechende Möglichkeit mehr erarbeiten. Damit gelang Österreich ein großer Schritt in Richtung Gruppenplatz zwei. Die als Topfavorit geltenden Französinnen starteten am Dienstag mit einem 3:0 in Kasachstan in die Qualifikation.

Die Sieger der insgesamt neun Gruppen sowie die drei besten Gruppenzweiten haben das Ticket für die Endrunde 2021 fix in der Tasche. Die sechs weiteren Zweiten spielen im Oktober 2020 im Play-off um die letzten drei Startplätze.