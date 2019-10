Doskozils Stimmband-Operation „gut und planmäßig“ verlaufen

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Dienstag an den Stimmbändern operiert worden. Die neuerliche Operation sei „gut und planmäßig verlaufen“, teilte er am Mittwoch via Facebook mit. Der Landeschef hatte den Eingriff vor knapp zwei Wochen angekündigt.

„Die Ärzte haben mir nun absolute Ruhe verschrieben. Ich bitte um euer Verständnis, dass ich mich jetzt wie geplant eine Zeit lang ganz auf meine vollständige Erholung konzentrieren muss“, so Doskozil auf Facebook. Wann der Landeshauptmann wieder öffentlich auftritt, werde man in ein paar Tagen entscheiden, sagte sein Sprecher Herbert Oschep auf APA-Anfrage.