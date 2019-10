Österreich vehement gegen EU-Budgeterhöhung

Vor Beginn der Eurogruppensitzung hat Finanzminister Eduard Müller nochmals die Position Wiens bekräftigt, dass der Ausgabenrahmen des künftigen EU-Budgets bei einem Prozent liegen soll. Unterstützung hat Österreich hier von Schweden, Dänemark, den Niederlanden, aber auch Deutschland, so Müller. Zu dem etwaigen eigenen Eurozonenbudget, das besprochen wird, erwartete er sich keine Ergebnisse.

„Österreich hat gemeinsam mit Schweden, Dänemark und den Niederlanden gemeinsam eine Koalition der Nettozahler gebildet“, sagte Müller und verwies auf eine Unterstützung Berlins. Er habe darüber mit dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gesprochen und freue sich, dass Deutschland das Ziel unterstütze. „Und ich würde das auch nicht unterschätzen“, sagte der Finanzminister mit Verweis auf den Brexit. „Wir fünf Nettozahlerstaaten werden dann 40 Prozent des europäischen Haushalts finanzieren.“

Jedenfalls müsse ein Ausgabenrahmen von einem Prozent der Wirtschaftsleistung reichen. Die EU-Kommission will eine Steigerung auf 1,114 Prozent. Das forderte heute auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der fürchtet, EU-Regionalförderungen könnten sinken.

Dem entgegnete Müller, dass das eine Prozent trotzdem eine Budgetsteigerung von 100 Milliarden Euro bringe. So könnten bisherige notwendige Ausgaben gedeckt werden und auch zusätzliche in Zukunft Notwendige Ausgaben adressiert werden. So könnten die für Österreich wichtigen Mittel für den Ländlichen Raum und die Landwirtschaft genauso abgedeckt werden wie Ausgaben für den Klimaschutz.

Dass es zusätzliche Reibungsflächen geben könnte, weil der künftige EU-Budgetkommissar mit Johannes Hahn ein Österreicher ist, schloss Müller aus. Jeder habe seinen Verantwortungsbereich.

Zu den Gesprächen am Mittwoch zum Eurogruppenbudget sagte Müller, dass das Eurogruppenbudget Teil des mehrjährigen Finanzrahmens sein müsse. Das Budget müsse zudem begrenzt und sehr eng an Reformen begrenzt sein. Zuerst brauche es einmal Zahlen aus dem mehrjährigen Finanzrahmen, am Mittwoch würden technische Details diskutiert, er erwarte keine konkreten Ergebnisse der Debatten.

Wie lange Müller noch Finanzminister, und zuständig für Öffentlichen Dienst und Sport ist, wollte er nicht genau einschätzen. Er wolle Parlamentsbeschlüsse umsetzen bzw. deren Umsetzung vorbereiten. Weiters will Müller auch die Übergabe an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin vorbereiten. „Das ist alles schon im Gange, sodass es jederzeit auch entsprechend machbar ist, diese Übergabe entsprechend professionell durchzuführen.“ Er halte es für möglich, dass eine Übergabe auch schon 2019 kommen könne, wolle seine Vorarbeiten jedenfalls darauf ausrichten. Ob er gerne Minister bleiben wolle, ließ Müller offen.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger kritisierte unterdessen die Position der Nettozahlerallianz. „Die Rechnung geht nicht auf“, sagte Oettinger in Hinblick auf deren Wünsche, weniger zu kürzen und mehr neue Aufgaben mit einem gleichbleibendem Haushalt zu bewältigen. „Die Aufgaben Europas sind ohne etwas höhere Einzahlungen nicht zu erfüllen“, betonte Oettinger. Er forderte Tempo zu den Verhandlungen zum nächsten Finanzrahmen von 2021 bis 2027 beim nächstem EU-Gipfel kommende Woche und erinnerte daran, dass sich die EU-Staaten vor Jahresende auf das Mehrjahresbudget einigen wollen. Weitere Verzögerungen wären „nicht akzeptabel“.